Haber Giriş: 11 Haziran 2022 Cumartesi 16:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yavru su samuru sudan korktu, annesi yüzmeyi öğretti
Amerika Birleşik Devletleri'nde bir hayvanat bahçesinde, anne su samurunun yavrusuna yüzme öğretme maceraları kameraya yansıdı.
Yavru Mo ve annesi Tilly, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Oregon hayvanat bahçesinde yaşıyor.
Henüz birkaç hafta önce dünyaya gelen Mo, sudan korktuğu için annesinden yardım aldı.
Yavrusunu boynundan tutup suya götürdü, nasıl atlayacağını gösterdi. Mo, başta ürkerek girdiği suda, kısa sürede yüzmeyi öğrendi.
Hayvanların sevimli görüntüleri, kameraya da yansıdı.
Sudan çıkmak istemeyince anne Tilly bu kez de yavrusunu kuyruğundan tutup karaya çıkardı.
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