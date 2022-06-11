Yavru Mo ve annesi Tilly, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Oregon hayvanat bahçesinde yaşıyor.



Henüz birkaç hafta önce dünyaya gelen Mo, sudan korktuğu için annesinden yardım aldı.



Yavrusunu boynundan tutup suya götürdü, nasıl atlayacağını gösterdi. Mo, başta ürkerek girdiği suda, kısa sürede yüzmeyi öğrendi.

Hayvanların sevimli görüntüleri, kameraya da yansıdı.



Sudan çıkmak istemeyince anne Tilly bu kez de yavrusunu kuyruğundan tutup karaya çıkardı.