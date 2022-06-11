Haber İtalyan basınında yer aldı...

Radardan kaybolan helikoptere ait olabilecek enkaz parçalarına Cusna (KUSNA) Dağı'nda rastlandığı bilgisi paylaşıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Helikopterin düştüğü bölge bulunmuş ama helikopterdeki kişiler hakkında henüz bilgi edinemedik" dedi.

[4 Türk’ü taşıyan helikopter kayıp] Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Helikopterin düştüğü bölge bulunmuş ama henüz helikopterdeki kişiler hakkında bir bilgi edinemedik.https://t.co/HgCTqbGYF1 pic.twitter.com/r5QGLb9FPK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 11, 2022

Perşembe günü Lucca kentinden havalanan helikopter, kalkıştan bir süre sonra radardan kayboldu.

Helikopterdeki 7 kişi arasında, Eczacıbaşı çalışanı 4 Türk de vardı.

İtalya'ya giden Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "Sıkıntılı bir beklemedeyiz. Araştırmalar devam ediyor. Ne yazık ki şu anda helikopterin akıbeti hakkında bir bilgimiz yok" açıklaması yaptı.

Ormanlık alandaki arama kurtarma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığı, "İtalya makamlarıyla yakın temas halindeyiz." açıklaması yaptı.