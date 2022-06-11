Anne ve baba Clouse 1981 yılının ocak ayında, Houston kentinde ormanlık alanda ölü bulunmuştu.

Holly Marie adlı bebeklerinden ise hiçbir iz yoktu.

Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi tarafından dava açıldı. Yıllarca ailenin bağlantılarının izi sürüldü. Genetik incelemeler yapıldı.



Adli tıp uzmanları bebeğin bugün 42 yaşında ve nasıl göründüğüne ilişkin araştırma yaptı. Ortaya çıkan posterleri her yere dağıtıldı.



Bugün 42 yaşında olan Holly Marie Clouse , Oklahoma'da bulundu. Evli, beş çocuk annesi ve iki torunu olan bir büyükanneydi.

Clouse ailesinin neden öldürüldüğü ise gizemini koruyor.