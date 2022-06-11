Haber Giriş: 11 Haziran 2022 Cumartesi 13:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ailesi öldürülen bebek 41 yıl sonra bulundu
Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde ailesi öldürüldükten sonra kaybolan bebek, 41 yıl sonra bulundu. 42 yaşındaki kadına ulaşmayı başaran yetkililer, 1981'de Houston kentinde işlenen cinayetin sırrını çözmeye çalışıyor.
Anne ve baba Clouse 1981 yılının ocak ayında, Houston kentinde ormanlık alanda ölü bulunmuştu.
Holly Marie adlı bebeklerinden ise hiçbir iz yoktu.
Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi tarafından dava açıldı. Yıllarca ailenin bağlantılarının izi sürüldü. Genetik incelemeler yapıldı.
Adli tıp uzmanları bebeğin bugün 42 yaşında ve nasıl göründüğüne ilişkin araştırma yaptı. Ortaya çıkan posterleri her yere dağıtıldı.
Bugün 42 yaşında olan Holly Marie Clouse , Oklahoma'da bulundu. Evli, beş çocuk annesi ve iki torunu olan bir büyükanneydi.
Clouse ailesinin neden öldürüldüğü ise gizemini koruyor.
Etiketler: ABD
Sıradaki Haber
Ruanda: Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden sınırlarımıza roket atıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz