Haber Giriş: 11 Haziran 2022 Cumartesi 14:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İtalya'daki helikopter kazasında kurtulan olmadı
[Fotoğraf: AA]
İtalya'nın Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasındaki Apenin Dağları'nda enkazına ulaşılan helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmadı.
Diplomatik kaynaklar, İtalya'nın Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasındaki Apenin Dağları'nda enkazına ulaşılan helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmadığı duyuruldu.
İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da 4'ü Türk 7 kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu.
İtalyan güvenlik güçleri, sivil koruma ve gönüllüler helikopteri bulmak için perşembe gününden bu yana arama kurtarma çalışmaları yapıyordu.
Etiketler: Son Dakika İtalya
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