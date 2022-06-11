Diplomatik kaynaklar, İtalya'nın Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasındaki Apenin Dağları'nda enkazına ulaşılan helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmadığı duyuruldu.

İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da 4'ü Türk 7 kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu.

İtalyan güvenlik güçleri, sivil koruma ve gönüllüler helikopteri bulmak için perşembe gününden bu yana arama kurtarma çalışmaları yapıyordu.