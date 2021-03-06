COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 3 milyon 977 bin 300'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 540 bin 341'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi. Afrika genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 105 bin 450'ye çıktı.

Kıta genelinde Güney Afrika, Senegal, Mısır, Cezayir, Ruanda, Fildişi Sahili, Seyşeller, Gana, Morityus, Ekvator Ginesi, Kenya, ve Zimbabve'de kitlesel aşılama başladı.

