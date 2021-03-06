Polonya'da 57 Ukraynalı yolcuyu taşıyan seyir halindeki bir otobüs, ülkenin güneydoğusundaki Jaroslaw kasabası yakınlarında kaza yaptı.

A4 otobanında sabaha karşı meydana gelen kazada otobüs, bariyerlere çarptıktan sonra şarampole yuvarlanırken, 6 kişi hayatını kaybetti.

Kaza sonrası olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri, saatler süren çalışma sonucu otobüste sıkışan yolcuları çıkardı. 8'i ağır yaralı olmak üzere yaralanan 41 kişi çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazanın nedeni bilinmiyor

Otobüsün Polonya'nın Poznan şehrinden Ukrayna'nın Herson kentine gitmek üzere yola çıktığı belirtildi.

Kazadan yara almadan kurtulanlar çevre illerde bulunan misafirhanelere yerleştirilirken, kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

Yapılan ilk muayenelerinde her iki otobüs şoföründe de alkole rastlanmazken, şoförlerden biri ağır yaralı.