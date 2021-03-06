Lefke açıklarında yakalanan dev kılıç balığını, amatör balıkçı Mehmet Furkan yakaladı.

KKTC'de bugüne kadar yakalanan en büyük kılıç balığı olduğunu kaydeden Furkan, "Tam bir saatlik çabanın sonunda tekneye aldık. Çok iri ve ağırdı" diye konuştu.

