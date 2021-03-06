Haber Giriş: 6 Mart 2021 Cumartesi 15:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
KKTC’de 40 kiloluk dev kılıç balığı görenleri şaşırttı
[Fotoğraf: DHA]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yakalanan 40 kiloluk dev kılıç balığı görenleri şaşırttı. Balığın bölgede nadir görülen bir tür olduğu öğrenildi.
Lefke açıklarında yakalanan dev kılıç balığını, amatör balıkçı Mehmet Furkan yakaladı.
KKTC'de bugüne kadar yakalanan en büyük kılıç balığı olduğunu kaydeden Furkan, "Tam bir saatlik çabanın sonunda tekneye aldık. Çok iri ve ağırdı" diye konuştu.
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