Afrika Birliği lideri, İsrail'in saldırganlığını sert sözlerle eleştirdi

Muhammed, 17-18 Şubat'taki Afrika Birliği Zirvesi öncesi Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da yapılan Dışişleri Bakanları Yürütme Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

Konuşmasında Filistin halkına yaşatılan acılardan duyduğu derin endişeyi dile getiren Muhammed, "Filistin halkının çektiği acı, tarihte adı olmayan bir yok etme savaşıyla gözlerimizin önünde şiddetleniyor." dedi.

"Kör şiddetin dünyanın neredeyse tüm büyük güçleri tarafından sessizlik içinde kabul edildiğini" dile getiren Muhammed, özellikle de demokratik değer ve ilkelerin savunulduğu bir ortamda bunun kabul edilmesinin bir "paradoks" olduğunu ifade etti.

Muhammed, Filistin'de uluslararası hukuk temelinde iki devletli çözüm çağrısı yaptı.

Barışın ancak adalet ve tüm tarafların temel haklarının tanınması yoluyla sağlanabileceğini vurgulayan Muhammed, ayrıca tüm tutuklu ve rehinelerin de serbest bırakılmasını istedi.

Afrikalı liderler, kıtanın önemli sorunlarını masaya yatırmak için bu hafta 37'ncisi yapılacak Afrika Birliği Zirvesi'nde bir araya gelecek.