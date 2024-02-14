Macron, İsrail'in Refah'a saldırı planına şiddetle karşı olduğunu Netanyahu'ya iletti

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Macron ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki durumu telefonda görüştü. Açıklamada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına son vermesi çağrısına yer verildi.

Gazze'deki insani durumun ve ölü sayısının "kabul edilemez" olduğu aktarılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı, İsrail'in Refah'a saldırı planına şiddetle karşı olduğunu Netanyahu'ya söyledi.

Açıklamada, böyle bir saldırının insani felakete yol olacağı ve insanların zorla yerinden edilmesinin uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

Tüm bunların, bölgede gerginliğin artmasına sebebiyet verebileceğine işaret edilen açıklamaya göre, Macron, acil olarak Gazze halkına büyük çapta insani yardımın ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, "acil insani yardım gerektiren bir durumundaki halka yeterli yardımların ulaşmamasının kabul edilemez olduğu" ifade edildi.

Gazze'ye giden tüm geçiş noktalarını ve Ürdün'den doğrudan bir kara yolunu açılması talep edilen açıklamaya göre, Macron, bölgede iki devletli bir çözümden yana olduğunu söyledi.

Macron'un Gazze'de ateşkes sağlanması için acilen anlaşma yapılması çağrısında bulunduğu belirtilen açıklamaya göre, bu ateşkesin Gazze’ye insani yardımın ulaşmasını ve sivil halkın güvende olacağını garanti altına alması gerekiyor.

Macron, Kudüs ve Batış Şeria'da gerginliğin artmasına yol açabilecek tüm adımlardan uzak durulması beklentisini dile getirdi.

Macron'un İsrail’in sömürgeci politikasını kınadığı kaydedilen açıklamaya göre, Emmanuel Macron ayrıca Batı Şeria’daki Yahudi işgal birimlerinin kaldırılmasını ve işgalci Yahudilerin Filistinli sivillere yönelik şiddetinin son bulmasını istedi.

⁠İsrail'in Refah bölgesine saldırı planı

Gazze'ye saldırı ve işgalinde on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.

İsrail saldırılar boyunca kuzeydekiler için güvenli bölge ilan ettiği güney bölgesini ise şimdi aynı şekilde karadan işgal etmek ve nüfusu buradan zorla çıkarmak istiyor.

Refah'ta 1 milyon 400 bin civarında sivilin sıkıştığı tahmin ediliyor.

Uluslararası toplum İsrail'i Refah'a yönelik kapsamlı bir saldırının yeni ve büyük bir trajediye sebep olacağı konusunda uyarıyor.