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Dünya
AA 14.02.2024 20:21

Norveç'in Oslo Havalimanı'nda iki hafta içinde 3 kaza yaşandı

Norveç'in Gardermoen kentindeki Oslo Havalimanı'nda iki hafta içinde 3 kaza yaşandı.

Norveç'in Oslo Havalimanı'nda iki hafta içinde 3 kaza yaşandı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Oslo Havalimanı'ndaki son kazada Scandinavian Airlines'a ait bir yolcu uçağının sol kanadı çıkış kapısındaki çitlere çarptı.

Uçakta küçük çapta hasara yol açan kazada yaralanan olmadı.

Oslo Havalimanı sözcüsü Monica Iren Fasting, yaptığı açıklamada, havalimanında son zamanlarda meydana gelen üç kazadan ikisinin aynı çıkış kapısında yaşandığını, olayların ardından buranın kapatıldığını söyledi.

İsveç'in başkenti Stockholm'e giden Norveç Havayollarına ait bir uçak 2 Şubat'ta aynı kapıdaki çitlere çarpmıştı.

Norveç'in Kristiansand kentine giden başka bir uçak da 13 Şubat'ta başka bir uçağa çarpmış, uçağın kanadı kırılmıştı.

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