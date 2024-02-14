İsrail askerleri, işgal altındaki El Halil’de bir Filistinliyi öldürdü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Beyt Ummer beldesinde işgal güçlerinin (İsrail askerleri) kurşunlarının kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan bir Filistinli şehit oldu.” denildi.

Daha önce yapılan açıklamada, El Halil’e bağlı Beyt Ummer beldesinde meydana gelen olaylarda 3’ü ağır olmak üzere 13 Filistinlinin yaralandığı belirtilmişti.

Görgü tanıkları da İsrail güçlerinin El Halil yakınlarındaki Beyt Ummer beldesine baskın düzenlediğini ve baskına tepki gösteren Filistinliler ile askerler arasında olaylar çıktığını aktarmıştı. İsrail askerlerinin Filistinlileri dağıtmak için gerçek mermi kullandığı ifade edilmişti.

Son ölümle, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 395’e yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.