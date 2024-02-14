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Dünya
AA 14.02.2024 19:49

İsrail Genelkurmay Başkanı, Hizbullah'a çok şiddetli bir saldırı gerçekleştireceklerini açıkladı

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, ordunun Hizbullah'a yönelik bir sonraki "harekatında" bütün imkanlarını kullanarak çok şiddetli bir saldırı gerçekleştireceklerini açıkladı.

İsrail Genelkurmay Başkanı, Hizbullah'a çok şiddetli bir saldırı gerçekleştireceklerini açıkladı

İsrail'in kuzeyindeki belediye başkanları ve yerel yetkililerle görüşen Halevi, Lübnan sınırındaki güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Halevi, Hizbullah'a karşı bir sonraki "harekatın" çok şiddetli bir saldırı şeklinde gerçekleşeceğini ve İsrail ordusunun tüm askeri kapasite ve yeteneklerini kullanacağını kaydetti.

İsrail ordusunun, Hizbullah Hareketine yönelik saldırılarını her geçen gün yoğunlaştırdığını belirten Halevi, Lübnan sınırındaki güvenliğin tesisi için "katedilmesi gereken çok mesafe olduğunu" söyledi.

Herzi Halevi'nin açıklaması, İsrail ordusunun bugün öğleden sonra Lübnan'a "geniş çaplı" hava saldırısı başlattığını duyurmasının ardından geldi.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda yaşamını yitiren Hizbullah mensubu sayısının 194, ölen Lübnanlı sivil sayısının ise 35 olduğu bildiriliyor.

Çatışmalarda ayrıca 8 Emel Hareketi, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi, 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 31 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldü.

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