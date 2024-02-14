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Dünya
AA 14.02.2024 19:28

Lüksemburg'un Filistin Devleti’ni tanıması için imza kampanyası başlatıldı

Lüksemburg Parlamentosunun Filistin Devleti'ni tanımasını talep eden vatandaşlar imza kampanyası başlattı.

Lüksemburg'un Filistin Devleti’ni tanıması için imza kampanyası başlatıldı
[Fotograf: Reuters]

Lüksemburg Parlamentosunun internet sitesinde yer alan imza kampanyasına şimdiye dek 2 binden fazla kişi destek verdi.

İmza kampanyasına ilişkin açıklamada, AB üyesi 27 ülkeden 9'unun, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 193 ülkeden ise 139'unun Filistin'i tanıdığı hatırlatıldı.

Filistin Devleti'nin tanınmasının Filistin'e adalet getirme yolunda sembolik ve önemli bir adım olacağının belirtildiği açıklamada, "(Karar) Lüksemburg'un Filistin halkına sadece bağışlarla yardım etmediğini, aynı zamanda onları bir ulus olarak kabul ettiğini de gösterecektir." denildi.

Filistin Devleti'nin tanınması için "İsrail'in Filistin'i tanımasının" beklenmemesi gerektiği ifade edilen açıklamada, "İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşimler inşa etmekten çekinmemiştir. Ayrıca Gazze'ye uyguladıkları abluka konusunda da hiçbir sınırlama getirmemiştir ki bu da bölgede nefret, şiddet ve istikrarsızlığa yol açmıştır. İşgalin sona erdirilmesi için Filistin Devleti'nin tanınması ilk adımdır." değerlendirmesi yapıldı.

Lüksemburg yasalarına göre vatandaşlar Parlamentoya iletmek istedikleri konularda imza kampanyası başlatabiliyor veya bireysel dilekçe yazabiliyor.

6 hafta içinde en az 4 bin 500 imzaya ulaşan imza kampanyaları Parlamentoda görüşülüyor ve televizyonda canlı yayınlanıyor.

Lüksemburg, BM Genel Kurulunda "acil insani ateşkes" istenilen karar tasarısına yönelik 27 Ekim 2023'te yapılan oylamada lehte oy kullanmıştı.

Dönemin Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, 2018'de, AB ülkelerine Filistin Devleti'ni tanıma çağrısı yapmıştı.

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