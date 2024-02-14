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Dünya
AA 14.02.2024 18:48

Ryanair, İsrail'e uçuşlarını iptal etme kararı aldı

İrlanda merkezli hava yolu şirketi Ryanair, İsrail'e uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

Ryanair, İsrail'e uçuşlarını iptal etme kararı aldı
[Fotograf: Reuters]

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tel Aviv'e yapılacak tarifeli uçuşların, 27 Şubat tarihinden itibaren iptal edilmesine karar verildi.

Açıklamada, karara gerekçe olarak, Ben Gurion Havalimanı'nın 1 numaralı terminalinin, düşük fiyatlı bilet satışı yapan hava yolu şirketlerinin kullanımına kapatılması gösterildi.

Ryanair'in açıklamasında, "Ryanair, Ben Gurion Havalimanı'ndaki Terminal 1'in, artık düşük maliyetli, düşük ücretli hava yollarının erişimine kapatılması nedeniyle 27 Şubat Salı gününden itibaren Tel Aviv'e gidiş-dönüş uçuş tarifesini maalesef iptal ettiğini doğrulamaktadır." denildi.

Açıklamada, söz konusu havalimanında halihazırda sadece yüksek maliyetli 3 numaralı terminalin kullanıldığı bilgisine yer verildi.

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