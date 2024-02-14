İrlanda Başbakanından İsrail'e: Öfke gözlerini kör etmiş

İrlanda parlamentosunun alt kanadı Dail'de yapılan oturumda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları gündeme geldi.

Başbakan Varadkar, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Refah'a kara saldırısı düzenlemesi durumunda, Refah'ta "ciddi katliam riski" bulunduğunu, bunun da "İsrail'in sorumlu olduğu diğer tüm uluslararası hukuk ihlallerine ek olarak uluslararası hukukun da ağır ihlali" olacağını söyledi.

Konuşmasında, herkesin gerçekçi olması gerektiğini belirten Varadkar, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in, dünyadaki hiçbir ülkeyi dinlemediği çok ama çok açık. Artık Amerikalıları bile dinlediklerini sanmıyorum. Öfke gözlerini kör etmiş durumda ve gittikleri yolda ilerleyerek uzun vadede kendi güvenlikleri açısından durumu çok daha kötü hale getireceklerine inanıyorum.”

"Avrupa devletleri, İngiltere ve ABD'nin, İsrail'in soykırımını silahlandırmayı bırakmasının zamanı geldi"

İrlanda'da ana muhalefet partisi Sinn Fein'in lideri Mary Lou McDonald ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik süregelen saldırılarına tepki göstererek, şunları söyledi:

"İsrail cezalandırılmadan pervasızca hareket ediyor ve Gazze halkına yönelik soykırım savaşını sürdürüyor çünkü dünya liderleri tarafından asla hesaba çekilmiyor. Refah'taki milyonlarca Filistinli mülteci, dünyanın gözü önünde Gazze Şehri ve Han Yunus'tan çıkarılanlarla aynı kabusu yaşıyor. İrlanda hükümeti, İsrail'in Refah'a saldırısının insanlık dışı olduğunu, İsrail'in haydut bir devlet gibi davrandığını ve Netanyahu'nun kimseyi dinlemediğini söyledi. O halde neden İsrail'in Dublin Büyükelçisi (Dana Erlich) hala İrlanda'da RTE televizyonunda soykırımı meşrulaştırıyor? Onun gönderilmesinin zamanı çoktan geldi de geçiyor bile. Aynı zamanda Avrupa devletleri, İngiltere ve ABD'nin İsrail'in soykırımını silahlandırmayı bırakmasının da zamanı geldi. İrlanda hükümetinden bu çağrıyı ne zaman duyacağız?"​​​​​​​