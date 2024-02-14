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Dünya
AA 14.02.2024 20:31

ABD Temsilciler Meclisi heyeti, Tayvan'ı ziyaret edecek

ABD Temsilciler Meclisinden bir heyet, gelecek hafta Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyaret edecek.

ABD Temsilciler Meclisi heyeti, Tayvan'ı ziyaret edecek
[Fotograf: Reuters]

Financial Times gazetesinin, "konuya dair bilgi sahibi kaynaklara" dayandırdığı haberine göre, heyete Temsilciler Meclisinin Çin Komünist Partisi ile Rekabet Özel Komitesi Başkanı Mike Gallagher öncülük edecek.

Cumhuriyetçi Partili Gallagher'ın başkanlığında 7 milletvekilinden oluşacak heyetin 21 Şubat'ta Ada'ya ulaşması bekleniyor.

Heyet üyeleri, Tayvan'ın yeni seçilen lideri Lai Ching-te'nin yanı sıra yeni seçilen Meclis Başkanı Han Kuo-yu ile görüşecek.

Heyetin ziyaretinin, ABD'li yetkililerin Tayvan ile resmi nitelik taşıyabilecek temaslarda bulunmasına karşı çıkan Çin'in tepkisini çekmesi bekleniyor.

ABD'den eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Stephen Hadley ve eski Dışişleri Bakan Yardımcısı James Steinberg'in yer aldığı yarı resmi bir heyet, seçimlerin ertesi günü, 14 Ocak'ta Tayvan'ı ziyaret etmişti.

Öte yandan ABD Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi ve Demokrat iki üyesi, Mario Diaz Balart ile Ami Bera, 25 Ocak'ta Ada'ya ziyarette bulunmuştu.

Çin'in, kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı halen sürüyor.

Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

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