Dünya
Afganistan'da Taliban saldırısı: 2 ölü03 Aralık 2019 Salı 11:07 - Son Güncelleme 03 Aralık 2019 Salı 11:08
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Bilçirag ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Faryab Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdulkerim Yuriş, yaptığı açıklamada, militanların, Bilçirag'daki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 2 güvenlik görevlisinin öldüğünü söyledi.
Saldırıda 4 güvenlik görevlisinin yaralandığını ifade eden Yuriş, çıkan çatışmada 7 militanın öldürüldüğünü belirtti.
Yuriş, saldırının geri püskürtüldüğünü vurguladı.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA