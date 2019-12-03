Tel Abyad'da teröristlerin tahrip ettiği okul onarılarak eğitime açıldı03 Aralık 2019 Salı 11:01 - Son Güncelleme 03 Aralık 2019 Salı 12:23
Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Tel Abyad'da hayat normale dönüyor. Tel Abyad'da onarılan ilkokul, Barış Pınarı Müşrifet El Havi adıyla eğitim öğretime başladı.
Bir yandan huzur ve güvenliği sağlanan bölge halkının diğer yandan ihtiyaçlarının karşılanması için onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda yoğun şekilde alt yapı çalışmaları yapılırken pek çok okul ve hastane yenilendi.
Teröristlerin büyük zarar verdiği ve kullanılamaz hale getirdiği Tel Abyad'daki ilkokulun da bakım ve onarımları yapılarak ve eksiklikleri tamamlanarak eğitim-öğretime hazır hale getirildi. Yenilenen okula Barış Pınarı Müşrifet El Havi İlköğretim okulu ismi verildi.
115 öğrenci eğitim alacak
Savunma Bakanlığı ve Şanlıurfa Valiliğinin iş birliğinde yenilenen 6 derslikli okul, 115 öğrencinin eğitim göreceği şekilde hazırlandı. Bugün itibariyle okulda ilk ders zili çalarak eğitime başlandı.
Okulda eğitim-öğretimin yeniden başlaması dolayısıyla düzenlenen törene 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de katıldı.
Törenle açılışı düzenlenen okulda toplam 6 sınıf öğretmeni görev yapacak. Okulda 44’ü kız ve 43’ü erkek öğrenci olmak üzere toplam 87 öğrenci eğitim alacak. Okulun açılmasıyla her sınıf seviyesine uygun olarak farklı derslerde kullanılmak üzere toplam 200 adet kitap hazırlandı.
Öğrencilerden Türkiye'ye teşekkür
Okulun 5’inci sınıf öğrencisi Reyhan el Havi, okulun onarımından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. 5’inci sınıf öğrencisi Amer el Halaf ise okullarının eskisinden daha iyi olduğunu belirterek, "Okulumuz çok güzel oldu eskisi gibi okula giderek derslerimizi yapabileceğiz. Türkiye'ye okulumuzu onardığı için çok teşekkür ederiz." dedi.
Veli Şeale el Hamid ise çocuklarının yeniden eğitime başlamasından duyduğu mutluluğu aktararak, "Türkiye'ye çok teşekkür ederiz. Geldiler okulumuzu yaptılar, Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun." diye konuştu.
Açılışın ardından 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin sınıfları gezerek öğrencilerle bir süre sohbet etti, onlara oyuncak vererek, bisküvi ikram etti.
Kaynak: TRT Haber