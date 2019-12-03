Bir yandan huzur ve güvenliği sağlanan bölge halkının diğer yandan ihtiyaçlarının karşılanması için onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda yoğun şekilde alt yapı çalışmaları yapılırken pek çok okul ve hastane yenilendi.

Teröristlerin büyük zarar verdiği ve kullanılamaz hale getirdiği Tel Abyad'daki ilkokulun da bakım ve onarımları yapılarak ve eksiklikleri tamamlanarak eğitim-öğretime hazır hale getirildi. Yenilenen okula Barış Pınarı Müşrifet El Havi İlköğretim okulu ismi verildi.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

115 öğrenci eğitim alacak

Savunma Bakanlığı ve Şanlıurfa Valiliğinin iş birliğinde yenilenen 6 derslikli okul, 115 öğrencinin eğitim göreceği şekilde hazırlandı. Bugün itibariyle okulda ilk ders zili çalarak eğitime başlandı.

Okulda eğitim-öğretimin yeniden başlaması dolayısıyla düzenlenen törene 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de katıldı.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Törenle açılışı düzenlenen okulda toplam 6 sınıf öğretmeni görev yapacak. Okulda 44’ü kız ve 43’ü erkek öğrenci olmak üzere toplam 87 öğrenci eğitim alacak. Okulun açılmasıyla her sınıf seviyesine uygun olarak farklı derslerde kullanılmak üzere toplam 200 adet kitap hazırlandı.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Öğrencilerden Türkiye'ye teşekkür

Okulun 5’inci sınıf öğrencisi Reyhan el Havi, okulun onarımından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. 5’inci sınıf öğrencisi Amer el Halaf ise okullarının eskisinden daha iyi olduğunu belirterek, "Okulumuz çok güzel oldu eskisi gibi okula giderek derslerimizi yapabileceğiz. Türkiye'ye okulumuzu onardığı için çok teşekkür ederiz." dedi.

Veli Şeale el Hamid ise çocuklarının yeniden eğitime başlamasından duyduğu mutluluğu aktararak, "Türkiye'ye çok teşekkür ederiz. Geldiler okulumuzu yaptılar, Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun." diye konuştu.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Açılışın ardından 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin sınıfları gezerek öğrencilerle bir süre sohbet etti, onlara oyuncak vererek, bisküvi ikram etti.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Kaynak: TRT Haber