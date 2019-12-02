Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarıyla PKK’lı teröristler arasında çatışma çıktı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, çatışmada bir asker şehit oldu, bir asker ise yaralandı. Yaralanan asker hastanede tedavi altına alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

Barış Pınarı Harekatı'nda bir asker şehit oldu

Öte yandan MSB'den yapılan açıklamaya göre Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı sonucunda ağır yaralanan asker şehit oldu.

Gerekli karşılığın verildiği bilgisinin yer aldığı açıklamada şöyle denildi:

"Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, 02 Aralık 2019 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Kaynak: TRT Haber, DHA