AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.

Çelik'in konuşmasından satır başları:

"Cumhurbaşkanımız, düzenlemeyi doğru bulmamış ve veto etmiştir"

Meclis'te 21 Kasım'da kabul edilen torba yasanın 50'nci maddesine göre havayı kirleten 15 termik santrale baca filtresi takma zorunluluğu 2,5 yıl ertelenmişti, düzenleme Cumhurbaşkanımızın onayını bekliyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız bu düzenlemeyi doğru bulmamış ve biraz evvel veto etmiştir. İnsan sağlığı unsuru veto gerekçelerinden.

[Termik santrallere baca filtresi]AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto etti.https://t.co/XuWmmaMBIC pic.twitter.com/jTYfczT7Pu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 2, 2019

Cumhurbaşkanımızın bu vetosunun doğal mantığı, şirketlerin çevrenin korunmasına dönük hassasiyetleri yerine getirecek uygulamaları hayata geçirmesidir. İmza atılan ilk vetodur ve bu da bir çevre hassasiyeti neticesinde meydana gelmiştir.

Aynı zamanda da çevre hassasiyetinin ülkemizin geleceğini, nesillerin geleceğini gözeten bir yaklaşım konusunda da çok yüksek bir hassasiyete sahibiz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu çerçevede enerji sektörünün kazanımlarına, enerji sektörünün daha ileriye götürülmesine dönük hassasiyetini korumakla ve bunu daha da geliştirmek konusundaki iradesini ortaya koymakla birlikte 7 yıldır bu baca filtrelerinin takılmaması çerçevesinde buna yeni bir süre verilmesini yani 2,5 yıl kadar süre verilmesinin gerekli olmadığını değerlendirmiştir. Çünkü 7 yılda yapılmayan bir işlemin bu yeni süre verilmesiyle de yapılacağı konusunda bir kanaat oluşmamıştır.

[Santrallere filtrenin ertelenmesine veto]AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bu Cumhurbaşkanımızın ilk vetosu, bu da çevre hassasiyetinden. incelenen kanunun 50’nci maddesi yeniden değerlendirilmesinde fayda görmüştür.https://t.co/oPcr2BfsJH pic.twitter.com/s7Z96J678v — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 2, 2019

"CHP'nin yalanı elinde patlamıştır"

CHP, Külliye'ye giden CHP'li iddiasıyla ısrarla bu yalan siyasetini sürdürmeye devam etti. Cumhurbaşkanlığı makamına da iftira atan bir yaklaşımı maalesef parti sözcüleri, genel başkan yardımcıları ısrarla defalarca ifade ettiler. Netice itibarıyla bu yalan ellerinde patlamıştır.

[Külliye’ye giden CHP’li tartışması]AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Israrla bu yalan siyasetini sürdürmeye devam ettiler, netice itibarıyla bu yalan elllerinde patladı.https://t.co/XuWmmaMBIC pic.twitter.com/nyX5kXXJUU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 2, 2019

Bu konuda hedef alınan Cumhuriyet Halk Partili isim de yine kendisine dönük komplonun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştiğini söyledi. Bu kadar çerçeveye rağmen ısrarla bu yalan siyasetini sürdürmeye devam ettiler. Netice itibarıyla da bu yalan ellerinde patlamıştır. CHP Genel Merkezi'ni adres gösteren bu yalan siyasetinin adresi olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ni işaret eden bir tablonun net, berrak, tartışmaya şüphe vermeyecek şekilde ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Cumhurbaşkanlığı makamından güçlü bir şekilde özür dilemeleri gerekiyor. İkide bir çıkıp Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne karşı 'saray' gibi bir çirkin ifade kullanarak halen bunun Cumhurbaşkanlığı makamı tarafından yapıldığını söylemeye devam ediyorlar. Biz anlıyoruz ki yalan haberin kaynağı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ni işaret etmesine rağmen, bu yalan haber üzerine inşa edilmiş yalan siyaseti çökmesine rağmen hala bunda ısrar edenlerin, aynı cümleyi kuranların bu yalan siyasetinin üreticisi ve yayıcısı olduğu konusundaki kanaatimiz pekişmiştir. Dolayısıyla bu yalan siyaseti konusunda kim ki Cumhurbaşkanlığı makamına iftira atan cümleleri kurmaya devam ediyor biliyoruz ki onlar bu işin içindedir.

NATO Liderler Zirvesi

Yarın önemli bir zirve için Sayın Cumhurbaşkanımız Londra'ya gidecek. Çeşitli liderlerle yapacağı görüşmelerin yanı sıra, aynı zamanda da dörtlü formatta ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere liderleriyle bir görüşme gerçekleşecek. Suriye meselesi önemli bir gündem maddesi olacak. Göç meselesi de altında bulunduğumuz yük, karşı karşıya kaldığımız çeşitli zorluklar da NATO Liderler Zirvesi'nde gündem maddesi olacak. Çağrımıza NATO müttefiklerimizden de aynı desteği bekliyoruz.

"Fransa'nın bencillikten kurtulması lazım"

Türkiye kendi güvenliğini sağlayabilecek imkan ve kapasiteye sahiptir. Türkiye bunu en son Barış Pınarı Harekatı'nda göstermiştir.

'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' şeklinde bir açıklama yaptı Macron. 'Suriye'de ne işi var?' diyor. Türkiye kendi güvenliğini sağlıyor. Macron'a sorulması gereken soru 'Sizin Mali'de ne işiniz var ya da Afrika'nın çeşitli yerlerinde ne işiniz var? Birleşmiş Milletler (BM) kararı olmadan yaptığınız operasyonlar ne amaca hizmet etmektedir?'

'Barış Pınarı Harekatı'nı yapan Türkiye, NATO'dan yardım bekleyemez' diyecek en son ülke Fransa, en son lider Macron'dur. Fransa'nın bencillikten kurtulması lazım. Barış Pınarı Harekatı'na yönelik sözleri dostça bulmuyoruz.

"Doğu Akdeniz'deki bu adım artık yeni bir sürecin başladığını göstermektedir"

Türkiye ile Libya arasındaki mutabakat ile Doğu Akdeniz'deki bu adım artık yeni bir sürecin başladığını göstermektedir.

Anlaşmanın uluslararası hukuka uygunluğu konusunda tereddütü yoktur. Bunlar Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kendi sınırlarına hapsetmek için bir duvar uydurmak istiyorlardı.

[Doğu Akdeniz’de Türkiye- Libya Mutabakatı]AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Anlaşmanın uluslararası hukuka uygunluğu konusunda tereddütü yok.https://t.co/XuWmmaMBIC pic.twitter.com/ialm4QhKGL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 2, 2019

"Mısır, Türkiye'ye karşı olmak için Yunan teziyle hareket ediyor"

Buradan Mısır'a da seslenmek isteriz. Türkiye'ye karşı bir oluşumun içerisinde olmak için Yunan teziyle hareket ediyor.

[Doğu Akdeniz’de Türkiye-Libya Mutabakatı]AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mısır Türkiye’ye karşı olmak için Yunan tezleriyle hareket ediyor.https://t.co/XuWmmaMBIC pic.twitter.com/VP2suejBbl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 2, 2019

"FETÖ ile ilgili kim varsa mücadelemiz sürüyor"

İçişleri Bakanımız Adil Öksüz ile ilgili açıklama yaptı. Tabii yerini söyleyemeyiz. Ama FETÖ ile ilgili kim varsa mücadelemiz sürüyor.

[Adil Öksüz nerede?]AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: FETÖ ile ilgili kim varsa mücadelemiz sürüyor, tabii yerini söyleyemeyiz.https://t.co/XuWmmaMBIC pic.twitter.com/ErOC93xkew — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 2, 2019

Kaynak: TRT Haber, AA