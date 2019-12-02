Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenelen Merkez Yönetimi Kurulu toplantısı (MYK) devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Öztrak, asgari ücret görüşmeleriyle ilgili konuşan Öztrak şu ifadeleri kullandı:

"Bu seneki görüşmelerde 3 işçi sendikaları konfederasyonunun birbirleriyle görüştükten sonra masaya oturmalarını önemsiyoruz. Biz CHP olarak bu konudaki düşüncelerimizi önce sayın genel başkanımız grup toplantımızda açıklamıştı. Devlet kendi aldığı maktu vergilere, resimlere, harçlara, para cezalarına yüzde 2,58 oranında zam yaptı.

Asgari ücret pazarlığına başlamadan önce 2019 yılında meydana gelen tahribatı telafi etmek lazım. Ondan sonra pazarlığa başlamak lazım. Pazarlığı gelecek için yüzde 5 büyüme üzerinden yapmak lazım. Yüzde 5 üzerinden verirseniz tamamını verirseniz. Çalışanlar da pay almış olur.''

Kaynak: TRT Haber