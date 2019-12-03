Dünya
Gizli buzlanma zincirleme kazaya yol açtı, 20 araç birbirine girdi03 Aralık 2019 Salı 12:30 - Son Güncelleme 03 Aralık 2019 Salı 12:34
Güney Kore'de, buzlanan otoyolda meydana gelen zincirleme kazada araçlar birbirine girdi.
Başkent Seul yakınlarındaki bir otoyolda, 20 araç yoldaki gizli buzlanma nedeniyle zincirleme kaza yaptı.
Araç kameralarına yansıyan görüntülerde, bir sürücünün gelen araçları uyarmak için indiği yolda ezilmekten son anda kurtulduğu görüldü.
Kazada, aralarında 87 yaşındaki bir kadının da bulunduğu 3 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.
Kaynak: Daily Mail
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