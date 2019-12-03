Kuzey Kore'nin resmi ajansı KCNA'da yayımlanan habere göre, Kuzey Kore'nin ABD işlerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Ri Thae Song, Washington yönetimini, gerçek çözümler sunmadan zaman kazanma amacıyla müzakere önerilerini tekrarlamakla suçladı.

Ri, Kuzey Kore'nin önemli bir getirisi olmazsa nükleer diplomasiyi sürdürme niyetinde olmadığını yineleyerek "ABD tarafından çığırtkanlığı yapılan diyalog, özü itibarıyla Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin diyaloğa bağlı kalmasını tezgahlayan aptalca bir oyundan başka bir şey değil. Bu, ABD'deki seçim ve politik durum lehine kullanılıyor. Artık hangi Noel hediyesini seçeceği tamamen ABD'nin takdirine kalıyor" yorumunu yaptı.

Müzakereler, şubattan bu yana aksayarak devam ediyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD'ye nükleer anlaşma konusunda ortaklaşa kabul edilebilecek şartları önermesi için sene sonuna kadar süre tanıdıklarını, ABD'nin yaptırımlar ve baskı konusunda ısrarcı olması halinde "yeni bir yol" arayışına gireceğini açıklamıştı.

ABD ve Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler, şubattan bu yana aksayarak devam ediyor.

Ekimde İsveç'te çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre, Amerikalılar "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden kesilmişti.

Kuzey Kore'nin son aylarda bir dizi katı yakıt füze sistemleri denemesi yapması, uzmanlar tarafından Pyongyang yönetiminin, Japonya ve Güney Kore'deki hedefleri vurma kabiliyetini potansiyel olarak geliştirdiği şeklinde yorumlanıyor.

Kuzey Kore lideri Kim, Temmuz 2017'de ilk kıtalararası balistik füze denemesini, ABD'nin kuruluş günü olarak kutlanan 4 Temmuz için Amerikalılara bir "hediye paketi" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: AA