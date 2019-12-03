71 yaşındaki Akitoshi Okamoto'nun, Japonya merkezli telekomünikasyon şirketi KDDI’yi ücretsiz şikayet hattından 24 bin kez aradığı belirlendi.

Tokyo polisi, Okamoto’nun, “şirketin işleyişini engelleme” suçundan gözaltına alındığını duyurdu.

Bazı medya kuruluşları ise 24 bin aramanın buz dağının yalnızca görünen kısmı olduğunu, Okamoto'nun ücretli hatları kullanarak da şirketi binlerce kez arayarak çalışanlara hakaret yağdırdığını iddia etti.

Japonya’da yaşlı nüfusunun artmasının birtakım sosyal problemleri beraberinde getirdiğine dikkat çekiliyor.



Kaynak: AFP