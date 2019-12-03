Dünya
24 bin şikayet telefonu açan Japon gözaltına alındı03 Aralık 2019 Salı 11:15 - Son Güncelleme 03 Aralık 2019 Salı 11:25
Hizmet aldığı telekomünikasyon şirketini, müşteri sözleşmesini ihlal ettikleri gerekçesiyle 24 bin kez arayan emekli Japon vatandaşı gözaltına alındı.
[Fotoğraf: Getty Images]
71 yaşındaki Akitoshi Okamoto'nun, Japonya merkezli telekomünikasyon şirketi KDDI’yi ücretsiz şikayet hattından 24 bin kez aradığı belirlendi.
Tokyo polisi, Okamoto’nun, “şirketin işleyişini engelleme” suçundan gözaltına alındığını duyurdu.
Bazı medya kuruluşları ise 24 bin aramanın buz dağının yalnızca görünen kısmı olduğunu, Okamoto'nun ücretli hatları kullanarak da şirketi binlerce kez arayarak çalışanlara hakaret yağdırdığını iddia etti.
Japonya’da yaşlı nüfusunun artmasının birtakım sosyal problemleri beraberinde getirdiğine dikkat çekiliyor.
Kaynak: AFP
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