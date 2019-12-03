Büyük Ulusal Diyalog girişiminin koordinatörlüğünü yürüten Devlet Başkanlığı İdari İşler Müdürü Diago Molano, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni bir genel grev ve protesto dalgasının beklendiği ülkede, hükümet ve grev örgütleyicileri arasında müzakere masası oluşturulduğunu duyurdu.

Molano, genel grev komitesi ile yürütülecek müzakerelerin Büyük Ulusal Diyalog girişiminin bir parçası olacağını vurguladı.

"Kolombiya'nın huzurlu bir Noel geçirmesi için çaba gösterdiklerini" söyleyen Diago Molano, tarafların "birbirine şart dayatmadan ve ultimatom vermeden" ilerlemesinin çözüm yolundaki önemine dikkati çekti.

Genel grev ve gösterilerin bilançosu

Ülkede başkent Bogota ile birçok önemli kentte gerçekleştirilen ve yer yer güvenlik güçleri ile arbedeye dönüşen protestolarda şu ana kadar 4 gösterici hayatını kaybetti, 379'u polis 749 kişi de yaralandı.

Kolombiya'da yarın yeniden genel grev ilan etmesi beklenen sendikalar, özelleştirmelerden vazgeçilmesi, son 2 yılda öğrenciler ve yerlilerle varılan mutabakatlara sadık kalınması, toplum liderleri ve muhtarlara yönelik suikastler karşısında adım atılması gibi taleplerde bulunuyor.

Kaynak: AA