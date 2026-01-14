Parçalı Bulutlu -3.9ºC Ankara
AA 14.01.2026 07:32

ABD'de top oynamayı suç sayan yasak kalkıyor

Los Angeles Belediye Meclisi, sokakta top oynamayı suç sayan ve "olağan dışı derecede saçma" olarak nitelendirilen bir yasayı yürürlükten kaldırmak için ilk adımı attı.



1945 yılında yürürlüğe girdiği tahmin edilen yasa, konutların önündeki kaldırımlarda veya sokaklarda top oynamayı para ve hapis cezasına tabi kılıyordu.

Ebeveynlere hapis cezası öngören yasa

Belediye Meclisi'nde 14-0 oy birliğiyle alınan kararla, şehir savcılığına söz konusu düzenlemenin iptali için gerekli taslağı hazırlama talimatı verildi.

Mevcut yasaya göre, belirlenmiş alanlar dışındaki sokaklarda, kaldırımlarda veya parklarda top oynamak, bir nesne fırlatmak veya ateşlemek yasak kapsamında yer alıyordu.

Yasayı ihlal edenler, bin dolara kadar para cezası ve 6 aya kadar hapis istemiyle karşı karşıya kalabiliyordu.

"Olağan dışı derecede saçma"

Yasanın iptali için önergeyi veren meclis üyesi Bob Blumenfield, mevcut durumu sert bir dille eleştirdi. Blumenfield, bir ebeveynin çocuğuyla evinin önündeki kaldırımda top yakalamaca oynamasının veya çocukların mahalle arasında futbol maçı yapmasının suç sayılmasını "saçmalık" olarak nitelendirdi.

Blumenfield ayrıca, ilgili maddede yer alan silah ateşlemek gibi diğer tehlikeli eylemlerin zaten hali hazırda yürürlükte olan farklı yasalarla yasaklandığını, bu nedenle mevcut maddenin sadece günlük oyun aktivitelerini kısıtladığını belirtti.

