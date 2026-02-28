Çok Bulutlu 6.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.02.2026 16:07

Fransa BMGK'yi acil toplantıya çağırdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplantıya çağırdığını açıkladı.

Fransa BMGK'yi acil toplantıya çağırdı

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, İsrail ve İran arasında savaşın patlak vermesi, uluslararası güvenlik ve barış için ciddi sonuçlar taşıyor." ifadesini kullandı.

Bu kritik anda, Fransa toprakları, vatandaşları ve Fransa'nın bölgedeki varlıklarının güvenliğini sağlamak için her türlü önlemin alındığını belirten Macron, Fransa'nın, talep edilmesi halinde "en yakın ortaklarını korumak için gerekli kaynakları seferber etmeye hazır olduğunu" bildirdi.

Bölgede gerilimin artmasının herkes için tehlikeli olduğunu, bunun durması gerektiğini vurgulayan Macron, şunları kaydetti:

"İran rejimi, bölgesel istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri gibi nükleer ve balistik programlarına son vermek için iyi niyetle müzakereler yürütmekten başka seçeneği olmadığını anlamalıdır. Bu, tüm Orta Doğu'nun güvenliği için mutlaka gereklidir."

İran halkının kendi geleceğini özgür şekilde inşa etmesi gerektiğini belirten Macron, "rejimin yaptığı katliamların rejimi itibarsızlaştırdığını ve halka söz hakkı verilmesini zorunlu kıldığını" dile getirerek, "Ne kadar erken o kadar iyi." ifadesini kullandı.

Macron, ayrıca uluslararası sorumlulukları gereği Fransa'nın BMGK'ye acil toplanma çağrısı yaptığını bildirdi.

ETİKETLER
Fransa Birleşmiş Milletler İran ABD İsrail Emmanuel Macron
Sıradaki Haber
İran: Güçlü silahlı kuvvetlerimiz saldırganlara hak ettikleri dersi verecektir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:16
İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında 20'den fazla kent hedef alındı
16:12
İran medyası: Filistin meydanında toplanan İranlılar, ABD-İsrail saldırılarını protesto ediyor
16:00
İran: Güçlü silahlı kuvvetlerimiz saldırganlara hak ettikleri dersi verecektir
15:56
SANA: İran’dan fırlatılan bir füzenin Suriye'nin Süveyda iline düşmesi sonucu 4 kişi öldü
16:02
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü
15:40
İtalya Dışişleri Bakanı Tajani: Bu bir yıldırım savaşı olmayacak, günlerce sürecek
İran’a yönelik ABD-İsrail saldırısı, başta Tahran olmak üzere çeşitli kentlerde sürüyor
İran’a yönelik ABD-İsrail saldırısı, başta Tahran olmak üzere çeşitli kentlerde sürüyor
FOTO FOKUS
28 Şubat karanlığının cuntası: Batı Çalışma Grubu
28 Şubat karanlığının cuntası: Batı Çalışma Grubu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ