Parçalı Bulutlu -3.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.01.2026 07:30

ABD Başkanı Trump: Yetkim anayasa ya da mahkemelerle değil, kendi ahlakımla sınırlı

ABD Başkanı Donald Trump, "yetkisinin anayasa veya mahkemeler tarafından değil, kendi ahlakıyla sınırlandığını" söyledi.

ABD Başkanı Trump: Yetkim anayasa ya da mahkemelerle değil, kendi ahlakımla sınırlı

Trump, CBS News'e verdiği röportajda, daha önce "kendisini durdurabilecek tek şeyin kendi ahlakı olduğu, uluslararası hukuk olmadığı" yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Yetkim anayasa ya da mahkemelerle değil, kendi ahlakımla sınırlı. Ben ahlaklı bir insanım. Ölüm görmekten hoşlanmam. İnsanlarımızın zarar görmesini istemem. Karşı taraftakilerin zarar görmesini de istemem." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Venezuela’da gerçekleştirdiği askeri operasyonda "karşı tarafta" insanların öldürülmesinden hoşnut olmadığını dile getiren Trump, "Bu benim ahlakımla sınırlı ve benim ahlak anlayışım çok yüksek. Dolayısıyla bu şekilde sınırlandırılmış durumda." dedi.

Yetkisinin anayasa ya da mahkemelerle sınırlı olup olmadığı yönündeki soruya Trump, "Asla mahkemelere gelmeyeceğiz. Anayasa'ya da başvurmayacağız. Çünkü ben ülkemiz için neyin iyi olduğunu görmek istiyorum ve mahkemeler de bunu görmek ister." yanıtını verdi.

ETİKETLER
Donald Trump ABD Venezuela
Sıradaki Haber
Dünyada 2025'teki elektrikli araç satışları 20,7 milyonla rekor kırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:49
Çince ve İngilizce okuyabilen "dahi" şempanze Ai 49 yaşında öldü
07:48
16 ilde "siber dolandırıcılık" operasyonunda 126 şüpheli yakalandı
07:45
Dişlerinizin durumu erken ölüm riskinin habercisi olabilir
07:45
NASA'nın Mars'tan örnek getirme misyonu iptal edildi
07:37
ABD'de top oynamayı suç sayan yasak kalkıyor
07:11
Dünyada 2025'teki elektrikli araç satışları 20,7 milyonla rekor kırdı
İzmir'in yüksek kesimlerine kar yağdı
İzmir'in yüksek kesimlerine kar yağdı
FOTO FOKUS
Beyoğlu'nda binanın duvarı yıkıldı
Beyoğlu'nda binanın duvarı yıkıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ