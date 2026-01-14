Parçalı Bulutlu -3.9ºC Ankara
Dünya
The Guardian 14.01.2026 07:03

Gazze'de kış fırtınasında yaşam mücadelesi

Gazze'de etkili olan kış fırtınası, derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veren yerinden edilmiş Filistinlileri vurdu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen duvarlar çadırların üzerine çöktü, olayda biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Gazze Sağlık Bakanlığı, bir yaşındaki bir erkek bebeğin ise aşırı soğuk nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu

Gazze'de kış fırtınasında yaşam mücadelesi

Gazze Şehri'ndeki Şifa Hastanesi yetkilileri, fırtına kurbanlarının cansız bedenlerinin hastaneye ulaştırıldığını doğruladı.

Sahil bölgesindeki bir kampta, yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki bir duvarın çadır üzerine çökmesi sonucu aynı aileden 72 yaşındaki Muhammed Hamuda, 15 yaşındaki torunu ve gelini hayatını kaybetti. Olayda en az 5 kişi de yaralandı.

Ekim ayından bu yana yürürlükte olan ateşkese rağmen, yardım kuruluşları Gazze genelinde kış şartlarına dayanıklı barınma imkanlarının bulunmadığı konusunda uyarıyor.

İsrail bombardımanları sonucu evleri yıkılan 2 milyondan fazla Gazzeli, savaşın başlangıcından bu yana üçüncü kışını çadır benzeri derme çatma yapılarda karşılıyor.

Ateşkes sürecinde çocuk ölümleri durmuyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, ateşkes dönemine ilişkin çarpıcı veriler paylaştı.

Elder, çatışmaların yavaşlamasına rağmen tamamen durmadığını, ateşkesin başlangıcından bu yana drone saldırıları, hava bombardımanları ve tank atışları sonucu 18 yaş altı en az 100 çocuğun öldüğünü belirtti.

Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ateşiyle hayatını kaybeden 440'tan fazla kişinin cenazesi hastanelere getirildi.

BM ve insani yardım ortakları bölgede çadır, battaniye ve kışlık kıyafet dağıtımını sürdürse de, kış aylarında ihtiyaç duyulan kalıcı ve sağlam geçici konut malzemelerinin Gazze'ye girişine izin verilmediği ifade ediliyor.

