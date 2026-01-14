Parçalı Bulutlu -3.9ºC Ankara
BBC 14.01.2026 06:55

Bu halk 2976 yılına merhaba dedi

Kuzey Afrika'nın yerli halkı olan Amazighler (Berberiler), dünya genelinde kullanılan takvimden yaklaşık bin yıl önde olan 2976 yılına girdi. Zaman yolculuğuyla değil, köklü bir tarih mirasıyla açıklanan bu takvim, Kral Şeşonkak'ın milattan önce 950 yılında Mısır tahtına çıkışını başlangıç noktası olarak kabul ediyor.

Bu halk 2976 yılına merhaba dedi

Cezayir, Fas, Tunus ve Libya'da 12-14 Ocak tarihleri arasında kutlanan Amazigh yeni yılı "Yennayer", aile bağlarını, yenilenmeyi ve doğayla olan derin bağı temsil ediyor.

Sokaklarda yükselen "aseggas ameggaz" (mutlu yıllar) nidalarına, titizlikle işlenmiş geleneksel kıyafetler ve toplumsal kutlamalar eşlik ediyor.

Resmi istatistiklerin eksikliğine rağmen, Kuzey Afrika genelinde on milyonlarca Amazigh yaşadığı tahmin ediliyor.

Bölgedeki nüfus dağılımı şu şekilde

Fas: Nüfusun yaklaşık yüzde 40'ının Amazigh olduğu tahmin ediliyor.

Cezayir: Fas ile birlikte en büyük Amazigh popülasyonuna ev sahipliği yapıyor.

Tunus ve Libya: Bölgenin diğer önemli yerleşim noktaları arasında yer alıyor.

Yennayer kutlamalarının kalbinde zengin bir mutfak kültürü yer alıyor. Fas'ın Yüksek Atlas bölgesinde baklagil, baharat ve tam tahıllardan oluşan "ourkemen" favori yemekken; Cezayir'de tatlı, kuruyemiş ve meyvelerden oluşan "treze" karışımı tercih ediliyor.

Refahı simgelemek amacıyla bu çerez karışımı bazen evin en küçük çocuğunun başından aşağı hafifçe dökülüyor.

Yennayer, sadece bir takvim başlangıcı değil, aynı zamanda yüzyıllardır süren bir kültürel varlık mücadelesinin sembolü niteliğinde.

Cezayir Fas Kuzey Afrika Libya
