AA 28.02.2026 02:38

Ordu'da sağanak: 10 noktada heyelan oldu

Ordu'da kuvvetli yağış etkili oluyor. Perşembe ilçesinde sağanak nedeniyle 10 noktada heyelan meydana geldi.

Ordu'da sağanak: 10 noktada heyelan oldu
[Fotograf: AA]

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, ilçeye bağlı Alınca Mahallesi'nde heyelan yaşanan bölgede incelemelerde bulundu.

Albayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, sahil kesiminde üç gündür sağanağın, kırsalda ise kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Karın yanı sıra heyelanla mücadele ettiklerini belirten Albayrak, "Alınca Mahallesi sahil bölgesindeyiz, sol tarafımızdaki alanın üst kısmında ciddi bir toprak kayması var. Çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı şu anda söz konusu değil." dedi.

Ordu'da sağanak: 10 noktada heyelan oldu

Heyelan bölgesi yakınında bir ev olduğunu ifade eden Albayrak, yazlık olarak kullanılan evde ikamet eden olmadığını kaydetti.

Albayrak, AFAD ekiplerinin sahada inceleme yaptığını, çalışmaların yarın da devam edeceğini anlattı.

Kaleyaka Mahallesi'nde de toprak kayması meydana geldiğini belirten Albayrak, trafiğe kapanan yolun Karayolları ekiplerince ulaşıma açıldığını ifade etti.

Ordu'da sağanak: 10 noktada heyelan oldu

Sahil kesiminde 2, kırsaldaki mahallelerde ise 8 noktada heyelan meydana geldiğinin altını çizen Albayrak, belediye ekiplerinin çalışmalara devam ettiğini vurguladı.

Sağanak nedeniyle sahil kesiminde toprak kayması ve heyelan tehlikesinin sürdüğünü dile getiren Albayrak, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Ordu Heyelan Meteoroloji Sağanak Yağış
