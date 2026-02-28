Çok Bulutlu 1.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.02.2026 01:32

İstanbul'da zehir tacirlerine açılan ateş sonucu 1 jandarma yaralandı

İstanbul Bahçelievler'de uyuşturucu madde sattığı belirlenen şüphelilerce açılan ateş sonucu 1 jandarma yaralandı. Olayda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da zehir tacirlerine açılan ateş sonucu 1 jandarma yaralandı
[Fotograf: AA]

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şüphelilerle Bahçelievler'de 27 Şubat'ta temas gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Uyuşturucu madde alışverişi sırasında bölgede konumlanan JASAT ekiplerinin hareketlenmesi üzerine, şüpheli şahıslar tarafından görevlilere ateş açılmış, meydana gelen silahlı çatışmada Jandarma Uzman Çavuş B.B. kolundan yaralanmıştır. Şüphelilerden H.K. ve O.I. yakalanmış olup, üçüncü şüphelinin yakalanmasına yönelik kolluk çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'da zehir tacirlerine açılan ateş sonucu 1 jandarma yaralandı

Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında "görevli memura mukavemet", "6136 Sayılı Kanuna muhalefet" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Bakan Gürlek'ten geçmiş olsun mesajı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bahçelievler'de uyuşturucu madde sattığı belirlenen şüphelilerce açılan ateş sonucu 1 jandarmanın yaralanmasına ilişkin, görev başındaki kamu görevlisine silah çekenlerin adalet önünde hesap vereceğini bildirdi.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele operasyonu sırasında jandarmaya ateş açılmasının, devletin hukuk içinde sürdürdüğü kararlı mücadelesine yöneltilmiş açık bir saldırı olduğunu belirtti.

Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"Görevi başındaki kamu görevlisine silah çekenler, adalet önünde hesap verecek, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği her şart altında kararlılıkla korunacaktır. Uyuşturucuya, silahlı suç örgütlerine ve gençlerimizi hedef alan her türlü karanlık yapıya karşı mücadelemiz kesintisiz ve tavizsiz biçimde sürecektir. Bu vesileyle yaralanan Jandarma Uzman Çavuşumuza acil şifalar diliyor, Jandarmamızı ve JASAT ekiplerimizi cesaretleri ve fedakarlıkları için yürekten tebrik ediyorum."

ETİKETLER
İstanbul Uyuşturucu Akın Gürlek Adalet Bakanlığı
Sıradaki Haber
Belçika’da ameliyatta ses kontrollü yapay zeka asistanı kullanıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik
23:52
Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği iftar verdi
23:34
TEKNOFEST 2026 teknoloji yarışmaları başvuruları sona eriyor
23:21
12 Dev Adam Sırbistan engelini geçti
23:34
Belçika’da ameliyatta ses kontrollü yapay zeka asistanı kullanıldı
22:56
İsrail'den ABD Başkanı Trump'ın İran'a saldırıya yakın olduğu tahmini
Büyük Çamlıca Camii havadan görüntülendi
Büyük Çamlıca Camii havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
Necmettin Erbakan'ın vefatının 15. yılı
Necmettin Erbakan'ın vefatının 15. yılı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ