Çok Bulutlu 0.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.02.2026 04:13

Antalya'da kaybolan Alzheimer hastası adam bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası, ormanlık alanda bulundu.

Antalya'da kaybolan Alzheimer hastası adam bulundu
[Fotograf: AA]

Yeşilöz Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde kaybolan 70 yaşındaki Ahmet Erdem, evinin 1 kilometre uzağındaki ormanlık alanda, arama kurtarma ekiplerince bulundu.

Yerde uzanır halde bulunan ve yüzünde çiziklerin olduğu görülen Erdem'e ilk müdahale 112 Acil Sağlık ekiplerince yapıldı.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erdem'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alanya'da dün öğle saatlerinde kaybolan 70 yaşındaki Ahmet Erdem'den haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirmiş, İlçe Jandarma Komutanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı arama ve kurtarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 70 kişilik ekip, arama çalışmalarına başlamıştı.

ETİKETLER
Antalya Alzheimer
Sıradaki Haber
Ordu'da sağanak: 10 noktada heyelan oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:50
Brezilya'da meydana gelen sellerde ölenlerin sayısı 68'e yükseldi
03:26
Trump: İran ile anlamlı bir anlaşma olmalı
02:43
Ordu'da sağanak: 10 noktada heyelan oldu
02:36
Merz: NATO'ya 5 veya 10 yıl sonra bu şekilde sahip olacağımızdan emin değilim
02:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik
02:30
İstanbul'da zehir tacirlerine açılan ateş sonucu 1 jandarma yaralandı
TCG Anadolu’da Türk Savunma Sanayisi Fuarı düzenlendi
TCG Anadolu’da Türk Savunma Sanayisi Fuarı düzenlendi
FOTO FOKUS
Necmettin Erbakan'ın vefatının 15. yılı
Necmettin Erbakan'ın vefatının 15. yılı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ