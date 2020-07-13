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Afganistan'da istihbarat binasına saldırı: 43 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Samangan vilayetindeki istihbarat binasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 43 kişinin yaralandığı bildirildi.
Samangan Valiliği Sözcüsü Sıddık Azizi, yaptığı açıklamada, saldırganlardan birinin bomba yüklü aracı Samangan'ın merkezi Eybek şehrindeki istihbarat binası girişinde patlatmasının ardından diğer saldırganların içeriye girerek güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiğini söyledi.
Samangan Hastanesi Başhekimi Abdul Halil Musaddik, saldırıda ilk belirlemelere göre 43 kişinin yaralandığını belirtti.
Görgü tanıkları saldırının şiddetiyle civardaki binaların camlarının kırıldığını anlattı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: afganistan saldırısı samangan istihbarat binasıSon Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 11:32
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