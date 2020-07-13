Basit mobilyaları binlerce dolar fiyatla etiketlediler, mobilyaların isimlerine kaybolan çocukların isimlerini verdiler.

ABD, mobilya ve ev eşyası satışı yapılan ünlü elektronik ticaret firması Wayfair üzerinden çocuk kaçakçılığı yapıldığı iddiası ile sarsıldı.

Ürünlerde fahiş fiyat ve kaybolan çocuk isimleri

Tartışmalar, sosyal medyada bir kullanıcının Wayfair'in internetten satışa sunduğu ürünlerin fiyatları ve isimlerine dikkat çekmesi ile başladı.

İddiaya göre, başka internet satış platformlarında 500 doların altında ücretlendirilen ürünler Wayfair'de fahiş fiyatla etiketlendi. Ancak iddianın tüyler ürperten yanı ise, fahiş fiyatla etiketlenen ürünlere kaybolan bazı çocukların isimlerinin verilmiş olması.

Bu durum "Kaybolan çocuklar Wayfair üzerinden şifreli yöntemlerle satılıyor mu?" sorularını gündeme getirdi.

Wayfair iddiaları reddetti

Kısa sürede ABD'de gündeme oturan tartışmalar üzerine Wayfair açıklama yaptı, iddiaları reddetti. Ancak tedarikçi tarafından sağlanan ürünlerde fotoğrafların ve açıklamaların, kayıp çocukların isimlerinin verildiği ürünlerin fahiş fiyatını açıklamadığını kabul etti.

Yeniden adlandırmak ve fiyatlarını netleştirmek amacıyla tartışma konusu olan ürünlerin satıştan kaldırıldığını duyurdu.

Dünya genelinde 11 binden fazla tedarikçisi bulunan ABD merkezli Wayfair firması, internet üzerinden 14 milyon ürünün satışını yapıyor.