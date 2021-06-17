Devlet Abad Kaymakamı Celalettin Karizade, ilçe merkezindeki emniyet müdürlüğü binası yakınında, bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Saldırıda 3 sivil ve bir güvenlik görevlisinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını kaydeden Karizade, saldırının şiddetiyle bölgedeki ev ve kamu binalarının tahrip olduğunu belirtti.

Saldırıyı üstlenen olmadı

Karizade, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülkede barış süreci belirsizliği sürerken saldırılar devam ediyor. Afganistan'da mayıs başından bu yana yabancı güçlerin çekilmeye başlamasıyla şiddet olayları arttı.

Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi, geçen hafta, Taliban'ın mayıs ayında 1455 saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

Taliban militanları, son 2 ayda 15 ilçenin kontrolünü ele geçirdi.