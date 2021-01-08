Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 04:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'nin Tayvan ziyaretine Çin'den tepki
[Fotoğraf: AA]
Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, ABD'nin BM Büyükelçisi Kelly Craft'ın Tayvan'a ziyaret edecek olmasına tepki gösterdi.
Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Craft'ın ziyaretine şiddetle karşı çıkıldığını belirtildi.
Tayvan'ın "Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğu" ifade edilen açıklamada, "Çin, ABD ile Tayvan bölgesi arasındaki her türlü resmi temasa kesinlikle karşı. Pozisyonumuz tutarlı ve net." denildi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ın Tayvan'ı ziyaret edeceğini duyurmuştu.
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