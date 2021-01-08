Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 48 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 373 yeni vaka tespit edildiği, 1816 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Son verilerle birlikte, ülkede virüs kaynaklı can kaybı 5 bin 52'ye, vaka sayısı 152 bin 254'e, iyileşenlerin sayısı ise 113 bin 415'e ulaştı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Covid-19'dan 27 kişi daha öldü, 1597 yeni vaka tespit edildi ve 1825 kişi hastalığı yendi.

Böylece ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 7 bin 645'e, vaka sayısı 448 bin 678'e, iyileşen hasta sayısı ise 420 bin 569'a çıktı.