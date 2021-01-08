Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 01:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Brezilya'da salgında ölenlerin sayısı 200 bini geçti
[Fotoğraf: AA]
Brezilya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 200 bin 498'e yükseldi.
Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 1524 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede Covid-19 kaynaklı ölü sayısı 200 bin 498'e, 87 bin 843 yeni vaka tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 7 milyon 961 bin 673'e yükseldi.
Böylece Brezilya'da salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı kayda geçti.
Ülkede iyileşenlerin sayısı da 7 milyon 96 bin 931 olarak açıklandı.
Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'den sonra dünyada en çok Covid-19 kaynaklı ölümün yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.
Etiketler: Koronavirüs
Sıradaki Haber
Beyaz Saray'dan Kongre baskınına kınama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz