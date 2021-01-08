Katar merkezli Al Jazeera kanalına röportaj veren Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan'ın anlaşmazlığı iyileştirme yönünde büyük bir iradesine şahit olduklarını belirterek, Doha'nın hiçbir ülke ile kriz istemediğini ve her ülkenin egemenliğine saygılı bir ilişki aradığını vurguladı.

Al Sani, kriz ülkeleri arasındaki anlaşmanın prensipte olduğunu, önemli farklılıkları çözmek için ikili görüşmelerin yapılacağını dile getirerek, "Körfez'deki anlaşmazlıkların çözümü zaman alacak" açıklamasında bulundu.

Önemli maddelerden biri "İçişlerine karışılmaması"

Dışişleri Bakanı Al Sani, 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi sonrasında konsey ülkeleri arasında iş birliği ve dayanışmayı güçlendiren el-Ula Bildirisi'nde uzlaşmaya varılan en önemli maddelerden birinin, "Körfez ülkelerinin içişlerine karışmama anlaşması" olduğunu söyledi.

Katar'a abluka uygulayan 4 ülkenin, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine sundukları şartlar arasında Al Jazeera televizyonunun kapatılması konusuna da değinen Al Sani, Al Jazeera'nın müzakere masasında olmadığını söyleyerek, "Onun için ifade özgürlüğünü garanti ediyoruz" diye konuştu.

Körfez krizini sonlandıran 41. KİK Zirvesi, 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, 41. KİK Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıkladı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.