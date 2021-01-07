Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 23:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Katar Hava Yolları, Suudi Arabistan hava sahasını kullanmaya başladı
Katar Hava Yolları (Qatar Airways), Körfez krizinin çözülmesinin ardından yaklaşık 3,5 yıl sonra Suudi Arabistan hava sahasından uçuşlarına yeniden başladığını duyurdu.
Şirketin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Katar Hava Yolları, bu akşam itibarıyla bazı uçuşlarını yeniden Suudi Arabistan hava sahasından yönlendirmeye başladı." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Suudi Arabistan hava sahasının kullanıldığı ilk uçuşun bugün 20.45'te Doha'dan Johannesburg'a gerçekleştirildiği aktarıldı.
Şirket, Körfez bölgesinde 5 Haziran 2017'de başlayan krizle birlikte Suudi Arabistan hava sahasından uçuşlara ara vermişti.
Etiketler: Katar Suudi Arabistan
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