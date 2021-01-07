Şirketin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Katar Hava Yolları, bu akşam itibarıyla bazı uçuşlarını yeniden Suudi Arabistan hava sahasından yönlendirmeye başladı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan hava sahasının kullanıldığı ilk uçuşun bugün 20.45'te Doha'dan Johannesburg'a gerçekleştirildiği aktarıldı.

Şirket, Körfez bölgesinde 5 Haziran 2017'de başlayan krizle birlikte Suudi Arabistan hava sahasından uçuşlara ara vermişti.