COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1 milyon 901 bin 164'e ulaştı.

COVID-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 372 bin 169 ölümle ABD'de kaydedildi.

Can kayıplarında bu ülkeyi 199 bin 315 ile Brezilya, 150 bin 592 ile Hindistan, 129 bin 987 ile Meksika, 78 bin 508 ile İngiltere, 77 bin 291 ile İtalya, 66 bin 565 ile Fransa, 60 bin 457 ile Rusya, 55 bin 933 ile İran, 51 bin 675 ile İspanya, 44 bin 723 ile Kolombiya ve 43 bin 976 ile Arjantin izledi.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan COVID-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dün genelinde vaka sayısı 88 milyon 198 bin 639'a ulaşırken, virüs bulaşan 63 milyon 421 bin 654 kişi iyileşti. Halen 22 milyon 875 bin 821 hastanın tedavisi sürüyor.