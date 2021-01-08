Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 04:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden, ticaret ve çalışma bakanları adaylarını açıkladı
[Fotoğraf: AA]
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Ticaret Bakanlığına Gina Raimondo'yu, Çalışma Bakanlığına ise Marty Walsh'ı getireceğini açıkladı.
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, kabinesini oluşturacak yeni isimleri açıklamaya devam ediyor.
Joe Biden'ın geçiş ekibinden yapılan açıklamaya göre, Rhode Island Valisi Raimondo Ticaret Bakanlığına, Boston Belediye Başkanı Walsh ise Çalışma Bakanlığı görevine getirilecek.
Kabinede yer alacak bakanların ABD Senatosu'nda onaylanması gerekiyor.
Etiketler: Joe Biden ABD Başkanlık Seçimleri
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