Çin teknoloji firması Huawei'nin CEO'su Eric Xu, ABD'nin Huawei'ye karşı yürüttüğü kampanyanın, şirketin satışlarını çok az etkilediğini belirterek, çoğu ülkenin, Huawei'nin yeni nesil mobil ağ teknolojisinin kurulmasının engellenmesinde ABD'yi takip etmesinin muhtemel olmadığını söyledi.

Xu, Huawei’nin Shenzhen’deki genel merkezinde yaptığı açıklamada, "Son günlerde, çok sayıda ülkenin kendi kararlarını verdiğini görüyoruz" dedi.

Avustralya, Huawei’nin 5G şebekelerini güvenlik kaygıları nedeniyle yasaklarken, Almanya ve Fransa gibi Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, ABD’nin telekom devi Huawei'yi durdurma çağrısını görmezden gelebileceklerini vurguladı.

ABD, Avrupa ülkelerine güvenlik riski içerdiği gerekçesiyle Çin teknoloji şirketi Huawei ile iş birliğini durdurma ve ürünlerini yasaklama çağrısı yapmıştı.

AB, siber güvenlik ve 5G teknolojisi alanındaki tavsiyelerinde, ABD'nin Çin teknoloji firması Huawei'nin ürünlerinin yasaklanması çağrısını göz ardı etmişti.

Huawei krizi

Huawei’nin sahibi Rın Cıngfey’nin kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018'de Kanada’nın Vancouver kentinde tutuklanmıştı. 3 gün süren kefalet duruşmasının ardından davaya bakan Kanadalı Hakim William Ehrcke, Mıng'ın ABD'nin resmi iade talebini beklerken 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı salıverilmesine hükmetmişti.

Mıng'ın tutuklanmasından sonra Çin, Kanadalı eski bir diplomat olan Michael Kovrig ile iş adamı Michael Spavor’u, ulusal güvenliği tehlikeye atan faaliyetlerde bulunma iddiasıyla tutuklamıştı. Çin ayrıca, uyuşturucu kaçakçılığı davasından, 2016 yılında 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir başka Kanada vatandaşı Robert Schellenberg'i de yeniden yargılayarak ölüm cezasına mahkum etmişti.

Kanada Federal Adalet Bakanlığı, 2 Mart'ta Mıng Vancou'nun ABD'ye iade sürecinin başlatıldığını duyurmuştu.

Huawei Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Dönüşümlü CEO'su Guo Ping, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD Senatosunun şirketin ürünlerine yönelik yasağı destekleyecek bir kanıt sunamadığını belirtmiş ve Teksas'taki bir federal mahkemede ABD hükümetine dava açtıklarını ilan etmişti.

Kaynak: Reuters