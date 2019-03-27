Sosyal medya sitesi Facebook'un siber güvenlik yetkilisi Nathaniel Gleicher, Instagram ve Facebook'ta Rusya ve İran bağlantılı 2 bin 632 hesap, grup veya sayfanın kapatıldığını belirtti.

Açıklamaya göre, kaldırılan hesapların bin 907'si Rusya, 513'ü İran, 212'si ise Makedaonya ve Kosova bağlantılı.

Facebook, Rusya bağlantılı sayfa, grup veya hesapların Kırım, Ukrayna, mülteciler ve yolsuzlukla ilgili yanlış bilgi yaydığını öne sürdü.

İran bağlantılı kapatılan sayfa ve hesapların ise yerel basın, siyasi grup ya da gerçek gazeteci görünümünde olduğu iddia edildi.

Facebook, İran bağlantılı bu hesapların faaliyetlerinin, ABD'nin İran’a uyguladığı yaptırımlar, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlik ile Suriye ve Yemen’deki çatışmalara odaklandığını aktardı.

Açıklamada, Facebook ve Instagram'daki 1,4 milyon kullanıcının İran bağlantılı hesaplardan en az birini takip ettiği vurgulandı.

Ayrıca dünya genelinde şu anda 2,3 milyar kullanıcısı olan Facebook, en az 1,7 milyon hesabı kara listeye aldı.

Kaynak: AFP