Vatikan'ın L'Osservatore Romano gazetesinin aylık kadın dergisi "Donne Chiesa Mondo"nun kadın çalışanları, yeni editörün "kendilerinin özerkliklerini sınırlandırmaya çalıştığını" ve "doğrudan erkek kontrolüne soktuğunu" gerekçe göstererek toplu istifa etti.

Donne Chiesa Mondo'da (Kadın Kilise Dünya), rahibelerin maruz kaldığı cinsel taciz ve piskoposlar için ücretsiz çalışan rahibelerin de dahil olduğu ses getiren bir dizi hikaye yayımlanmıştı.

7 yıldır dergide çalışan Lucia Scaraffia, Katolik Kilisesi'ndeki kadınların cinsel istismarını araştırmak için bir Vatikan komisyonu çağrısı yaptı.

Scaraffia, Papa Francis'e yazdığı açık mektubunda, dergide çalışan 11 kadının "sessizliğe indirgenmiş" olduklarını hissettiğini ve "doğrudan erkek kontrolünde, yukarıdan alınan kararlarla kısıtlandıklarını" belirtti.

Kadınlar gelecek ay, dergiden istifa etme kararlarını ayrıca açıklayacak.

Kaynak: Reuters