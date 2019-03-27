Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçiliğine 22 Şubat'ta baskın yapılarak içerideki personelin rehin alınması ve sonrasında bazı belgeler ile bilgisayarların alınması olayını soruşturan İspanya Ulusal Mahkeme Hakimi Jose de la Mata 14 sayfalık iddianame hazırladı.

İddianamede saldırganların Portekiz'in başkenti Lizbon üzerinden ABD'nin New Jersey eyaletine kaçtığı, daha sonra FBI'a bu belgeleri satmayı teklif ettikleri bilgisine yer verildi.

ABD merkezli National Public Radio'nun (NPR) haberine göre, FBI yetkilileri konuyla ilgili soruları yanıtlamayı reddetti.

Geçtiğimiz günlerde ABD ve İspanyol basınında saldırının arkasında CIA olduğu iddiaları yer almıştı.

Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçiliğine baskın olayı

Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçiliğine, 22 Şubat'ta bir grubun baskın düzenlediği ve içerideki personeli en az 4 saat rehin aldığı ileri sürülmüştü. Olayın, binadan kaçmayı başaran Kuzey Koreli bir kadın diplomatın İspanyol polisinden yardım istemesiyle ortaya çıktığı belirtilmişti.

Olaya müdahale eden polis ekibinin, Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçiliğine giderek durumu araştırdığı, polisin Kuzey Kore Büyükelçiliğine girmesinden kısa süre sonra garajdan iki aracın hızla uzaklaştığı ve rehin alındıkları iddia edilen büyükelçilik personelinin de hemen sokağa çıktığı bildirilmişti.

Kaynak: NPR, AA