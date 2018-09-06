  • 06 EYLÜL 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 6.587
    EURO 7.677
  • BIST 92763.31
    ALTIN 253.959
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ABD’li aktör Burt Reynolds hayatını kaybetti

ABD’li aktör Burt Reynolds hayatını kaybetti

Ünlü Hollywood yıldızı Burt Reynolds, Florida'daki bir hastanede ani kalp durması sonucu yaşamını yitirdi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABDli aktör Burt Reynolds hayatını kaybetti

Ünlü Hollywood yıldızı Burt Reynolds'ın menajeri, ünlü oyuncunun kalp krizi geçirmesinin ardından ABD'nin Florida eyaletinde bir hastaneye kaldırıldığı ve burada yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Televizyon kariyerine 1950'li yıllarda başlayan Reynolds, 1962-1965 arasında "Gunsmoke" adlı diziyle tanınmaya başlanmıştı.

Beyaz perdeye 1972'de çekilen "Deliverance" adlı filmle adım atan Reynolds, 1974'teki "The Longest Yard", 1977'deki "Smokey and the Bandit" filmleriyle ününü pekiştirdi.

Reynolds, 1997'de çekilen "Boogie Nights" filmiyle Altın Küre'de "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü"ne layık görülürken, bu filmle Oscar Ödülleri'ne aynı dalda aday gösterilmişti.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER