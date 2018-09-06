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'300 bin Filistinli öğrencinin geleceği tehlikede'

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu UNRWA'nın yaşadığı mali krizin 300 bin Filistinli öğrencinin geleceğini tehdit ettiğini söyledi.

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300 bin Filistinli öğrencinin geleceği tehlikede

Arap Birliği'nde bakanlar seviyesinde düzenlenen "Ekonomi Konseyi" toplantısında konuşan Ebu Gayt, adını vermeden  ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) yardımları durdurma kararını "saldırı" olarak niteledi ve bununla Filistin davasının tasfiyesinin hedeflendiğini belirtti.

UNRWA ile ilgili son kararların insani, siyasi ve sosyal etkileri göz ardı edilerek verildiğine dikkati çeken Ebu Gayt, "300 bin Filistinli öğrencinin geleceğinin tehlike altında olduğunu" ifade etti.

ABD'nin yardımları durdurma kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

UNRWA, BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu.

Hâlihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. UNRWA'nın yardımları Filistinli mülteciler için büyük önem taşıyor.

Kaynak: AA

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