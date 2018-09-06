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ABD’li general YPG/PKK’nın üst düzey yöneticisiyle görüştü

ABD’li General Poul Funk, Türkiye tarafından aranan YPG/PKK terör örgütünün en üst düzey yöneticilerinden Ferhat Abdi Şahin ile görüştü.

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ABDli general YPG/PKKnın üst düzey yöneticisiyle görüştü

Amerika Birleşik Devletleri skandal temaslarına bir yenisini ekledi. ABD’nin Irak ve Suriye’de DEAŞ terör örgütü ile mücadelede görevli en üst düzey yetkililerinden biri olan General Poul Funk, Türkiye tarafından aranan terörist listesinin kırmızı kategorisinde yer alan ve YPG/PKK terör örgütünün en üst düzey yöneticilerinden birisi olan ‘Mazlum Kobane’ kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile görüştü.

Görüşme Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa Kasabası yakınlarında gerçekleşti.

Görüşmeye dair fotoğraf, DEAŞ ile mücadele koalisyonunun resmi Twitter hesabından paylaşıldı.

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